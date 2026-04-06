06 апреля, 10:56

Türkiye: Турция предоставила в помощь Кубе плавучую электростанцию

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Турция предоставила плавучую электростанцию "Белгин Султан" Кубе, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Türkiye.

Судно, по информации СМИ, прибыло в порт Гаваны. Благодаря этому свет появился у многих местных жителей.

Журналисты указали, что Куба столкнулась с кризисом из-за проблем с поставками топлива и износа энергетической инфраструктуры. За последние несколько недель электричество пропало примерно у миллиона граждан в стране.

Издание добавило, что турецкая плавучая электростанция позволит Кубе оперативно подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов.

Куба столкнулась с энергокризисом из-за блокады поставок нефти со стороны США. В начале 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

Блокада привела к сбоям в национальной энергосистеме. При этом Трамп не возражал против поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией.

Читайте также


Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

