Türkiye: Турция предоставила в помощь Кубе плавучую электростанцию

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Турция предоставила плавучую электростанцию "Белгин Султан" Кубе, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Türkiye.

Судно, по информации СМИ, прибыло в порт Гаваны. Благодаря этому свет появился у многих местных жителей.

Журналисты указали, что Куба столкнулась с кризисом из-за проблем с поставками топлива и износа энергетической инфраструктуры. За последние несколько недель электричество пропало примерно у миллиона граждан в стране.

Издание добавило, что турецкая плавучая электростанция позволит Кубе оперативно подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов.

Куба столкнулась с энергокризисом из-за блокады поставок нефти со стороны США. В начале 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

Блокада привела к сбоям в национальной энергосистеме. При этом Трамп не возражал против поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией.

