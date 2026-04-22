22 апреля, 14:54

Наука

Магнитные бури могут накрыть Землю в конце апреля

Фото: depositphotos/magann

Магнитные бури ожидаются на Земле в последние дни месяца, 29–30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые рассказали, что сейчас все магнитные бури уже прекратились. При этом скорость солнечного ветра все еще немного повышена. Однако остальные параметры, такие как плотность, температура и магнитное поле, пришли в норму.

В РАН отметили, что апрель достаточно нестабилен – в этом месяце уже были зафиксированы два мощных геомагнитных всплеска и один средний. Между ними наблюдались долгие спокойные периоды.

Очередной такой всплеск прогнозируется уже под конец месяца. До этого обстановка будет стабильной, заключили исследователи.

Ранее на Земле наблюдались слабые и средние магнитные бури. Всплески геомагнитных возмущений находились в диапазоне G1-G2.

Также сообщалось, что на текущей неделе ожидается рост солнечной активности до среднего уровня. При этом для сильных вспышек энергии пока мало.

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние из-за магнитных бурь

