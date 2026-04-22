22 апреля, 14:25

Происшествия

Крокодил утащил пятилетнюю девочку в море в Малайзии

Крокодил напал на пятилетнюю девочку на побережье Малайзии и утащил ее в море. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Express.

Инцидент произошел в районе Лахад‑Дату провинции Сабах. Девочка в момент нападения играла у воды.

Очевидцы рассказали, что крокодил схватил ребенка и почти мгновенно скрылся. Свидетели не успели предпринять никаких действий и сразу после случившегося подняли тревогу.

По словам представителя пожарно‑спасательной бригады Мохаммада Хамки Мустамина, оперативная группа незамедлительно выдвинулась на помощь. Чтобы добраться до места ЧП, им пришлось преодолеть расстояние в 100 километров. Пока обнаружить следы пропавшей не удалось.

Ранее крокодил напал на купавшуюся в пруду 9-летнюю девочку на Шри-Ланке. После произошедшего местные жители собрались на месте ЧП. Они рассказали о случившемся правоохранителям и сотрудникам управления по охране дикой природы.

Девочку искали на протяжении 4 часов. Ее нашли живой, но врачи все же не смогли ее спасти.

