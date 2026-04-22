Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 14:09

Происшествия

Тела трех погибших в Бурятии туристов спустили с горы

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Бурятия"

Тела трех туристов из Красноярска, погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии, были спущены с вершины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

Все тела были перевезены спасателями в район кафе "Белый Иркут" примерно в 17:53 по местному времени (12:53 по Москве. – Прим. ред.). В ближайшее время на место прибудет следственно-оперативная группа, в которую войдут представители МВД и Следственного комитета, для их осмотра.

О гибели путешественников в результате переохлаждения во время спуска по маршруту в горах Бурятии стало известно в ночь на 21 апреля. Они были частью группы из 15 человек, прибывших из Красноярска.

Предварительно, туристы отправились в поселок Монды Окинского района, чтобы подняться на пик Мунку-Сардык. 18 апреля они начали свой путь из базового лагеря, а вернуться планировали 22-го числа к полудню.

Однако ночью 21 апреля несколько участников группы добрались до автомобильной трассы и оставили в кафе записку о гибели трех человек. Утром владелец заведения передал это сообщение спасателям, которые немедленно выдвинулись к месту происшествия. Тела погибших были обнаружены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Задержаны трое подозреваемых – они являются организаторами тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

происшествиярегионы

