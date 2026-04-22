Помощник президента России, глава Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" Григория Остера.

При этом от ответа на вопрос, есть ли в книге советы, нуждающиеся в проверке, он воздержался.

"Давно читал, не помню", – приводит слова Мединского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России проверят цикл книг Остера "Вредные советы". Произведения изучат на предмет сомнительных с педагогической точки зрения установок. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В свою очередь, психолог Кира Макарова отметила двоякость юмора в книгах Остера. По ее словам, в произведениях есть моменты с двойным смыслом, которые рассчитаны на взрослых.