Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 17:07

Общество
Юрист Салкин: за нецензурные кричалки на стадионе можно получить крупный штраф

Юрист рассказал, за что болельщики на стадионе могут получить крупный штраф

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нецензурные возгласы и кричалки на футбольных стадионах могут привести к крупному штрафу, рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с изданием "Абзац".

Юрист объяснил, что мат на стадионе подпадает под административную статью "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", если кричалки нарушают установленные правила поведения зрителей и общественный порядок. Размер штрафа составляет от 3 до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, нарушителям грозят обязательные работы до 160 часов или административный арест до 15 суток, особенно в случае повторных нарушений или демонстративного неуважения к обществу. Кроме того, в особо тяжелых случаях, которые сопровождаются адресным унижением кого-либо, могут применяться статьи о мелком хулиганстве или оскорблении.

Салкин заключил, что ответственность за нецензурные кричалки регулируется сочетанием правил поведения зрителей, положениями административной статьи и Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Ранее преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев рассказал, что присвоение большого количества бесплатных пакетов в магазине грозит покупателю штрафом или арестом до 15 суток.

Он объяснил, что административная ответственность будет грозить только в случае, если стоимость хищения не будет превышать 2,5 тысячи рублей. Тогда покупателю могут назначить штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

обществоспорт

