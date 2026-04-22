Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 17:10

Политика

В ГД призвали покинувшего РФ писателя Остера отказаться от российских наград

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова от "Единой России" в беседе с РИА Новости заявила, что писателю Григорию Остеру, который покинул Россию, следовало бы отказаться от российских наград.

Уточнялось, что Остер уехал из России в Латвию после начала спецоперации и допускал антироссийские высказывания. Также он поддержал запрет на постановки на русском языке в латвийском кукольном театре.

По мнению Германовой, Остер в настоящее время является предателем, который предал Родину, свои заслуженные медали и награды. Она считает, что раз он не признает Россию своей Родиной, то ему не следует пользоваться ничем в этой стране, а медали нужно сдать.

"Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам", – сказала она.

Вместе с тем Германова напомнила, что в российском законодательстве действует закон об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что в РФ проверят цикл книг Остера "Вредные советы". Произведения изучат на предмет сомнительных с педагогической точки зрения установок. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Психолог Кира Макарова, в свою очередь, заявила, что юмор в книгах Остера может восприниматься детьми неоднозначно. По ее словам, в произведениях Остера есть моменты с двойным смыслом, которые скорее рассчитаны на взрослых.

Однако помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский отметил, что впервые слышит о проверке книги Остера. При этом на вопрос, есть ли в книге советы, нуждающиеся в проверке, он не ответил.

