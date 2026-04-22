В Москве реконструируют каток в районе Выхино-Жулебино

Фото: префектура ЮВАО

Каток на Привольной улице в столичном районе Выхино-Жулебино будет обновлен в рамках новой городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой.

Он рассказал, что каток будет круглогодичной спортивной площадкой с новейшим оборудованием, который понравится как семьям с детьми, так и молодежи.

По словам Толстого, сейчас в Москве появляется все больше всесезонных спортобъектов. В планах обустроить свыше 120 таких пространств. Одной из первых подобных площадок стала локация в районе Марьино.

Новая спортивная программа направлена на формирование комфортных мест для занятий спортом у дома в любое время года. Всесезонные площадки активно будут появляться в столице в 2026–2028 годах.

Зимой такие спортобъекты станут полноценными катками с отдельными раздевалками, а в теплое время года там можно будет играть в баскетбол, волейбол и другие командные игры. В прошлом году в Москве уже появилось 11 таких локаций, а в 2026-м откроется еще 23.

Работы на Привольной улице уже стартовали. В ходе модернизации на площадке сделают раздевалки, пункт проката, кафе и медпункт. Появятся ограждения и освещение. Лед зимой будет искусственным, поэтому кататься горожане смогут при любых температурах. Завершить обустройство планируют к началу зимнего сезона.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие 3 года в столице построят 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных площадок.

