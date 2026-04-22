Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 17:06

В Москве реконструируют каток в районе Выхино-Жулебино

Фото: префектура ЮВАО

Каток на Привольной улице в столичном районе Выхино-Жулебино будет обновлен в рамках новой городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой.

Он рассказал, что каток будет круглогодичной спортивной площадкой с новейшим оборудованием, который понравится как семьям с детьми, так и молодежи.

По словам Толстого, сейчас в Москве появляется все больше всесезонных спортобъектов. В планах обустроить свыше 120 таких пространств. Одной из первых подобных площадок стала локация в районе Марьино.

Новая спортивная программа направлена на формирование комфортных мест для занятий спортом у дома в любое время года. Всесезонные площадки активно будут появляться в столице в 2026–2028 годах.

Зимой такие спортобъекты станут полноценными катками с отдельными раздевалками, а в теплое время года там можно будет играть в баскетбол, волейбол и другие командные игры. В прошлом году в Москве уже появилось 11 таких локаций, а в 2026-м откроется еще 23.

Работы на Привольной улице уже стартовали. В ходе модернизации на площадке сделают раздевалки, пункт проката, кафе и медпункт. Появятся ограждения и освещение. Лед зимой будет искусственным, поэтому кататься горожане смогут при любых температурах. Завершить обустройство планируют к началу зимнего сезона.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие 3 года в столице построят 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных площадок.

Читайте также


город

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

