Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 16:57

Происшествия

Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до июля

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы продлил арест основателю медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву до 19 июля 2026 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как уточнили РИА Новости, против Костылева дали показания свидетели, в том числе его бывшие подчиненные. С ними были проведены очные ставки.

Следствие считает, что фигурант причастен к хищению более 1 миллиарда рублей у Минобороны в рамках контрактов на поставку БПЛА, а также к неисполнению обязательств по госконтрактам.

Его задержали в конце февраля. В связи с хищением было открыто уголовное производство, по которому Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы.

Суд отправил журналиста в СИЗО. В середине апреля Костылеву продлили арест. Сам Костылев вину не признает. Ранее он просил не заключать его под стражу из-за состояния здоровья после серьезного ДТП.

судыпроисшествия

