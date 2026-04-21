Погибшие в горах Бурятии были туристами из Красноярска

Туристы, погибшие от переохлаждения в горах Восточного Саяна в Бурятии, находились на маршруте в составе группы из 15 человек из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

О гибели трех туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно в ночь на 21 апреля. В данный момент личности погибших устанавливаются.

Предварительно, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. В субботу, 18 апреля, они вышли из базового лагеря на маршрут. Группа должна была вернуться 22 апреля к полудню.

Однако ночью 21 апреля несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулись спасатели.

Сотрудники СК организовали доследственную проверку по факту гибели туристов.

Ранее еще одно ЧП с туристами произошло во время похода на Камчатке. Группа выдвинулась по маршруту еще в конце марта, однако 10 апреля появилась информация об их исчезновении. Уточнялось, что они, находясь в районе Таловский кордон, поссорились и затем разделились.

В результате двое туристов, у которых находились спутниковый телефон и палатка, решили пойти по другому пути, а оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Позднее они выходили на связь и сообщали, что у них все в порядке. Туристы планировали за один день добраться до Авачинского перевала, однако вскоре связь с ними прервалась.

В результате происшествия погибли двое туристов 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинского вулкана, а двое участников группы самостоятельно вышли к поселку Пиначево.