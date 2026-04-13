Женщина погибла в больнице после схода лавины в Дагестане

В Дагестане спасатели извлекли из-под лавины женщину с ребенком, которые провели под снегом более 8 часов. Позже сообщили, что женщина скончалась в больнице. Ребенок остался жив. По факту схода лавины проводится процессуальная проверка.

В Геленджике на территории парка развлечений загорелась трасса для картинга, после чего огонь перекинулся на расположенное по соседству офисное здание. На место происшествия прибыли экстренные службы, информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

В Новгородской области вводится особый противопожарный режим в связи со сложной обстановкой с природными пожарами – их количество уже превысило 190. На прошлой неделе огонь уже приводил к гибели и травмам людей. В регионе запрещено разведение костров, а в некоторых районах ограничено посещение лесов.

