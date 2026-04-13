Новости регионов: 18 человек спасли из горящего доходного дома в Петербурге

Спасатели вывели 18 человек из горящего доходного дома банкира Генриха Блока в Санкт-Петербурге. Он находится на Невском проспекте и является объектом культурного наследия. По данным СМИ, в шестиэтажном здании вспыхнул чердак. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности. К этой минуте открытый огонь уже удалось потушить.

В Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной в горном селе. Угрозы их жизни нет, сообщили в региональном Минздраве. По данным СМИ, мать и дочь просидели под снегом более 8 часов. Их доставили в больницу. По факту схода лавины проводят процессуальную проверку.

Спасатели МЧС смогли предотвратить крупный пожар в Хабаровском крае, где вспыхнула сухая трава. Расстояние от места возгорания до населенного пункта составляло примерно 1,5 километра. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности пожарных доставили на место на вертолете Ми-8. Они ликвидировали горящую кромку длиной 800 метров за 3 часа.

