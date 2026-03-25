Уровень воды в подмосковных реках растет на 40–50 сантиметров в сутки, заявили синоптики. Быстрее всего вода прибывает в Оке, главной артерии юга Московской области. Снега в начале марта было в 1,5 раза больше нормы, однако перепады температур немного замедлили паводок.

На сегодняшний день опасных явлений не зафиксировано, сообщают в Гидрометцентре России. В Подольске автоматизированные датчики следят за уровнем воды в Пахре и при превышении критической отметки передают сигнал в министерство экологии Московской области и городские службы.

