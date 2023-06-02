Глава Минпросвещения РФ заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом

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Детям, которые не достигли 15-летнего возраста, не стоит пользоваться интернетом. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"До 15 лет – это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение", – сказал он в эфире Первого канала.

Кравцов добавил, что на 15-летие собственной дочери подарил кнопочный телефон.

До этого стало известно, что в российских школах создали "белый интернет". Школы и колледжи России с 2024 года обязали использовать только государственные информационные системы. Вместе с тем Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ намерено улучшить контроль за написанием учебников.

