Мишустин утвердил Концепцию информационной безопасности детей в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил бессрочную Концепцию информационной безопасности детей, главная цель которой будет заключаться в защите юных россиян от угроз и рисков в цифровой среде. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут расспрашивать о личных данных ребенка и его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз или манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации", – говорится в сообщении.

Документ подразумевает организацию в школах уроков информационной и цифровой грамотности и безопасности. По мнению правительства, подобная практика позволит обучить школьников безопасному поведению в интернете.

Просветительские мероприятия также будут организованы для родителей, учителей, библиотекарей и других специалистов, чья деятельность связана с воспитанием и образованием детей.

До этого стало известно, что в школах России создали "белый интернет". Решение было принято после вступления в силу закона об использовании в учебных заведениях лишь государственных информационных систем. Теперь школы и колледжи РФ должны использовать только государственные информационные системы.