Синоптик Паршина: пятница, 27 марта, станет самым теплым днем на неделе в Москве

Пятница, 27 марта, станет самым теплым днем на текущей неделе в Москве, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В интернете публикуют различные прогнозы на эти выходные, но самый точный может быть только в середине рабочей недели", – пояснила она в беседе с РИА Новости.

Специалист уточнила, что в пятницу дневная температура воздуха поднимется до 16 градусов, а ночные показатели зафиксируются на отметке в 3 градуса.

При этом до 27-го числа, по словам синоптика, значения в светлое время суток будут колебаться в пределах от 9 до 13 градусов, а в темное время суток – между минус 3 и плюс 2 градусами.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящих выходных, 28 и 29 марта, температура воздуха в Москве поднимется до 18 градусов. Такие показатели соответствуют климатической норме мая.

Рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион", уточнил специалист. Данные показатели могут побить рекорд 2020 года, когда в столице зафиксировали 17,4 градуса.