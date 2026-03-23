Желтый уровень опасности продлен в Москве до 25 марта из-за гололедицы

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до 09:00 25 марта из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, гололедица на дорогах ожидается в ночные и утренние часы.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что март 2026 года в столице может войти в историю как самый солнечный. По ее словам, солнце будет светить москвичам до конца месяца.

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве и 23 марта. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

В свою очередь, апрель в Москве начнется с дождей. Днем температура составит плюс 15 градусов.

