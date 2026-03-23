Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 23 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, 23 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.

Март 2026 года в Москве может войти в историю как самый солнечный. Такой прогноз, по мнению синоптиков, представляется очень вероятным.

Тем не менее апрель в городе начнется с дождей, а дневная температура достигнет 15 градусов. Снега в следующем месяце не ожидается.