Студентки Строгановки отчислены за танец на фоне храма Христа Спасителя

Фото: телеграм-канал Readovka

Три студентки первого курса Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) имени С. Г. Строганова отчислены за неподобающее поведение и оскорбление чувств верующих, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее в Сети стало распространяться видео, на кадрах которого девушки танцуют на фоне храма Христа Спасителя.

В РГХПУ уточнили, что учащихся отчислили за это еще 6 июня. В университете такое поведение назвали несовместимым со статусом студента государственного вуза.

До этого молодой человек и две девушки были задержаны в Подмосковье за распространение в Сети провокационных видеозаписей с православной символикой. Они также пропагандировали аморальный образ жизни, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя время задержанным предъявили обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. В рамках расследования уголовного дела фигурантов заключили под стражу.