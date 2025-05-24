В Подмосковье три человека задержаны за распространение провокационных видео

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В Подмосковье полицейские задержали трех человек за распространение в Интернете провокационных видео с православной символикой. Об этом рассказал представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Полицейскими выявлены видеозаписи, на которых запечатлено, как молодой человек и две девушки совершают провокационные действия с использованием православной символики, а также пропагандируют аморальный образ жизни", – рассказала Волк.

По ее словам, задержанные лица 2001–2003 годов рождения проживали в Балашихе. Собранные в их отношении материалы направят в следственные органы, заключила представитель МВД.

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