11 марта, 22:30Город
Учения по отработке действий в паводок и пожароопасный период проведены в Москве
В Москве были проведены учения по безаварийному прохождению паводка и по отработке действий в пожароопасный период. В частности, прошла проверка методов и вариантов взаимодействия городских и оперативных служб.
Всего в учениях были задействованы свыше 3 тысяч человек. Также было примерено около 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, БПЛА, снегоболотоходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.