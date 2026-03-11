Форма поиска по сайту

11 марта, 22:30

Учения по отработке действий в паводок и пожароопасный период проведены в Москве

Московские стройки начали оснащать специальными датчиками

Театры и музеи Москвы предупредили посетителей о возможных трудностях с проходом

В Москве улицы Валаамскую и Академика Королева соединят 7 километров дорог

"Московский патруль": мужчину убили во время потасовки в центре столицы

"Московский патруль": москвича заподозрили в преследовании бывшей жены и поджоге имущества

Первая в России операция по пересадке кистей рук длилась 12 часов

Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

В Москве прошли масштабные учения городских служб

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 марта

В Москве были проведены учения по безаварийному прохождению паводка и по отработке действий в пожароопасный период. В частности, прошла проверка методов и вариантов взаимодействия городских и оперативных служб.

Всего в учениях были задействованы свыше 3 тысяч человек. Также было примерено около 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, БПЛА, снегоболотоходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоАнастасия ТарееваЕкатерина Ефимцева

