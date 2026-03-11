Учения по отработке действий в паводок и пожароопасный период проведены в Москве

В Москве были проведены учения по безаварийному прохождению паводка и по отработке действий в пожароопасный период. В частности, прошла проверка методов и вариантов взаимодействия городских и оперативных служб.

Всего в учениях были задействованы свыше 3 тысяч человек. Также было примерено около 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, БПЛА, снегоболотоходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

