Собянин: обновленное здание школы № 1619 откроется 1 сентября

Школу № 1619 в Строгине планируют открыть после масштабной реконструкции уже 1 сентября. Сергей Собянин осмотрел ход строительства и поздравил учителей с наступающим 8 Марта.

Школа, рассчитанная на 750 человек, станет современным образовательным пространством с кабинетами-лабораториями для изучения естественных наук, медиатекой, спортивным и гимнастическим залами. Некоторые маленькие кабинеты объединили, сделав их больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.