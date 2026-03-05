05 марта, 07:45Мэр Москвы
Собянин: обновленное здание школы № 1619 откроется 1 сентября
Школу № 1619 в Строгине планируют открыть после масштабной реконструкции уже 1 сентября. Сергей Собянин осмотрел ход строительства и поздравил учителей с наступающим 8 Марта.
Школа, рассчитанная на 750 человек, станет современным образовательным пространством с кабинетами-лабораториями для изучения естественных наук, медиатекой, спортивным и гимнастическим залами. Некоторые маленькие кабинеты объединили, сделав их больше.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.