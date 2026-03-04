Форма поиска по сайту

04 марта, 16:50

Транспорт

"Новости дня": пассажирам электросудов в Москве провели историческую лекцию

Пассажирам речных судов в Москве во время поездки рассказали о сокровищах императорских резиденций. Речь шла об эпохе правления Екатерины Великой и ее поместье в Царском селе. Лекция звучала будто от первого лица.

Некоторые слушатели даже захотели ближе познакомиться с этой эпохой и посетить Государственный исторический музей, где проходит тематическая выставка.

Подробнее – в программе "Новости дня".

