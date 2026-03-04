04 марта, 16:50Транспорт
"Новости дня": пассажирам электросудов в Москве провели историческую лекцию
Пассажирам речных судов в Москве во время поездки рассказали о сокровищах императорских резиденций. Речь шла об эпохе правления Екатерины Великой и ее поместье в Царском селе. Лекция звучала будто от первого лица.
Некоторые слушатели даже захотели ближе познакомиться с этой эпохой и посетить Государственный исторический музей, где проходит тематическая выставка.
