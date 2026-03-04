Собянин: новые электробусы пополнят городской парк в этом году

Свыше 400 новых электробусов пополнят парк Москвы в этом году. О развитии экологичного транспорта рассказал Сергей Собянин в своем блоге. В результате электробусы составят почти 50% в парке. Москва сохранит лидерство среди городов Европы и США по количеству таких машин.

Начиная с 2018 года в городе заменяют дизельные автобусы на современные электробусы. Один электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. Преимущества электробусов заключаются в бесшумном движении, отсутствии тряски и вибрации и возможности зарядить мобильный телефон.

