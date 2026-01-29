Собянин: Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности

Москва укрепляет позиции в сфере 3D‑печати для промышленности и экономики, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, эти технологии снижают массу изделий, оптимизируют расход материалов и сокращают сроки производства. Продукцию можно изготавливать по индивидуальным размерам, сложной формы, из вторичного сырья и на собственной производственной площадке.

