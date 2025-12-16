Форма поиска по сайту

16 декабря, 09:37

Город

Три сквера благоустроены на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Три сквера были благоустроены на юго-востоке столицы специалистами комплекса городского хозяйства. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году выполнили работы по благоустройству свыше 80 знаковых объектов, это парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения – станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов", – рассказал он.

Обновленные недавно скверы находятся в районе Лефортово. Теперь там появились пространства для отдыха и занятий спортом.

В сквере на Красноказарменной площади было обновлено покрытие дорожек, установлены новые лавки и качели, высажены растения. Также там появились энергоэффективные светильники и смонтирована система видеонаблюдения.

Приведен в порядок и Госпитальный сквер у Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. У памятника героям Отечественной войны 1812 года появилась архитектурно-художественная подсветка, гранитные ступени на входе в сквер, дорожки заменены на новые, а также установлены качели.

Также благоустроен сквер у станции Авиамоторная МЦД-3. Там обновлены освещение и дорожки, появилась зона для занятий спортом с уличными тренажерами.

Обновляются городские территории постоянно. В прошлом году в районе Лефортово благоустроили сквер 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и Краснокурсантский сквер.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы в 2025 году. Мэр рассказал, что крупные проекты были реализованы в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке.

Например, возле дома 8 на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе создали современный спортивный кластер.

"Новости дня": парк Казачьей славы благоустроили в Лефортове

городблагоустройство

