Собянин: обновили места для прогулок в нескольких районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В разных районах Москвы обновили несколько прогулочных пространств. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

"В Беговом районе на пешеходной зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда привели в порядок дорожки, сделали дополнительные тропинки, разместили беседки, скамейки, парковые качели, шезлонги и площадку для выгула собак", – написал мэр.

Кроме того, в Косино-Ухтомском на бульваре в 4-м микрорайоне Кожухова установили качели и арки с подсветкой. По словам Собянина, здесь также сделали площадку с амфитеатром, высадили деревья и обустроили цветники.

В свою очередь, в Некрасовке на Аллее влюбленных установили скамейки и качели с навесами. А на Черноморском бульваре на пешеходной зоне сделали живописные рокарии с хвойными многолетниками и обновили рампу для спортсменов.

Ранее сообщалось, что на севере столицы появится новое современное общественное пространство с читальней и спортивными площадками. Проект реализуют в рамках строительства нового жилого комплекса в Ильменском проезде. Общая площадь благоустройства достигнет почти 1 гектара.

Сам жилой дом будет выполнен в виде трех корпусов на 1 746 квартир.