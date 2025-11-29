Форма поиска по сайту

29 ноября, 10:40

Мэр Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве 700 улиц в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый облик получили порядка 700 улиц в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Среди благоустроенных улиц, например, три вылетные магистрали – Волгоградский проспект с Марксистской улицей, Щелковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами и Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября.

Помимо этого, в порядок были приведены территории рядом с 41 транспортным объектом, в том числе 2 станции метро, 7 станций МЦД и 4 транспортных узла.

"До конца 2025-го вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории украсят около 10 тысяч деревьев-крупномеров", – подчеркнул Собянин.

Он также указал на то, что в 2026 году планируется благоустройство около 570 улиц и устройство трамвайного пути возле Главного входа на ВДНХ. Помимо этого, запланированы работы на территориях, которые прилегают к 42 транспортным объектам, а также высадка около 10,5 тысяч деревьев в парках, улицах, магистралях и других городских пространствах.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в 2026 году работы по благоустройству в столице охватят более 3,5 тысячи объектов.

Он подчеркнул, Москва является мировым лидером по темпам улучшения городской среды. За этот год в городе было благоустроено свыше 3,7 тысячи объектов. 70% проектов по программе "Мой район" реализовали за пределами центра города.

мэр Москвыгород

