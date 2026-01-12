Собянин: открыт первый городской зарядный комплекс для электромобилей

Первый городской зарядный комплекс для электромобилей появился на перехватывающей парковке "Московского паркинга" у станции метро "Волоколамская". Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Это первый в стране настолько крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными машинами. На площадке работают 18 зарядных станций, рассчитанных на 500 электрокаров в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

