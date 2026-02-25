Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Транспортная система города продолжит активно развиваться в Москве в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр отметил, что в метро откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии, город закупит 312 новейших вагонов "Москва-2026". Также в столице запустят 11 беспилотных трамваев. Продолжится строительство и реконструкция московских городских вокзалов. Между Москвой и Московской областью начнут курсировать больше 50 новых автобусных маршрутов.

