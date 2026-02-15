Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

Начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади в центре Москвы. В частности, на "Часах мира" собираются заменить поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, привести в порядок гранитные плиты ступеней.

На "Куполах" и "Каскаде" планируют выполнить устройство нового гранитного мощения дна чаш, обновить облицовку парапетов, привести в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы будут завершены в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

