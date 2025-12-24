Собянин: московский кластер кино и медиа будет одним из крупнейших в стране

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский кластер производства кино и медиа будет одним из крупнейших в стране, заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

Мэр подчеркнул, что мощности столичного кинокластера забронированы на месяцы вперед, а также востребованы большинством крупнейших студий России.

По словам Собянина, это имеет большой политический и экономический смысл.

Ранее сообщалось, что в московском кинокластере представят дебютные работы юных режиссеров. Открытые показы работ участников мастерских кинокампуса пройдут 27 и 28 декабря на Киностудии имени Горького. Зрители увидят короткометражные фильмы и музыкальные клипы, созданные подростками в возрасте от 12 до 17 лет под руководством профессиональных наставников.

