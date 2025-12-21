Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В московском кинокластере представят дебютные работы юных режиссеров, рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Открытые показы работ участников мастерских кинокампуса пройдут 27 и 28 декабря на киностудии Горького, которая входит в Московский кинокластер. Зрители увидят короткометражные фильмы и музыкальные клипы, созданные подростками в возрасте от 12 до 17 лет под руководством профессиональных наставников.

Программа откроется 27 декабря в 12:00 показом работ младшей группы, которая занималась под руководством мастера Юрия Артемьева.

"За три месяца интенсивного курса юные кинематографисты освоили основы кинопроизводства и создали свои первые короткометражные проекты", – подчеркнули в департаменте.

После просмотра зрители смогут пообщаться с авторами картин и задать вопросы о творческом процессе.

На следующий день, 28 декабря, в 18:00 пройдет показ промежуточных итогов работ старшей группы, работавшей под руководством актрисы Александры Зениной. В программу войдут учебные работы, демонстрирующие освоение базовых навыков кинопроизводства, например, сниппеты или клипы. Они созданы при поддержке профессиональных наставников Кинокампуса киностудии Горького.

Вход на мероприятие свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что в столичном кинокластере завершились съемки сериала "Тайный город". Павильонные сцены снимались на кинозаводе и в кинопарке "Москино", общая площадь декораций составила примерно 4 тысячи метров. Организовать съемки в городе помогала московская кинокомиссия.

