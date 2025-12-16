В Московском кинокластере прошли масштабные съемки сериала "Тайный город"

Фото: телеграм-канал "Кинопарк Москино"

В столичном кинокластере завершились съемки сериала "Тайный город", одного из самых масштабных фэнтези-проектов последних лет. Об этом сообщает "Российская газета".

Съемки проходили как в Московском кинокластере, так и на улицах столицы: на Речном вокзале, в парке "Зарядье", в деловых кварталах. Организовать съемки в городе помогала московская кинокомиссия. Павильонные сцены снимались на кинозаводе и в кинопарке "Москино".

Для сериала в павильонах построили целый волшебный мир. На кинозаводе "Москино" появились дома магических кланов. Общая площадь декораций составила примерно 4 тысячи метров – это многоуровневые пространства с различными переходами и залами.

Также для съемок проекта было опробовано новое натурное пространство кинопарка "Москино", которое называется "Современная Москва". Погони в подземном переходе снимались в условиях, максимально приближенных к настоящему городу.

Кроме того, съемки дополняли пиротехнические эффекты, а за смену могли быть использованы тысячи холостых патронов. Также работы проводились в гостинице кинопарка, на площадках "Натурный хромакей" и "Витебский вокзал".

"Отмечу, что павильоны весьма комфортные – просторные, есть вся необходимая инфраструктура для качественного кинопроизводства, созданы все условия для плодотворной работы", – поделился режиссер проекта Андрей Туманов.

В основу сценария лег литературный цикл Вадима Панова. По сюжету в альтернативной Москве существуют скрытые от простых людей магические кланы. Они борются за артефакт, который случайно окажется в руках простого москвича.

Проект создает компания "Медиаслово" при участии ТНТ и "Москино". Премьера запланирована на 2026 год.

Кинозавод "Москино" значительно модернизировал инфраструктуру за последние два года, что позволяет использовать его площадки для съемок крупных кинопроектов. За время работы кинопарка на нем были реализованы такие проекты, как "Последний Богатырь. Наследие", "Челюскин. Первые", "Склиф", "Майор Гром", "Тайный город", "Домовенок Кузя – 2" и другие кинокартины.

