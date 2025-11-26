Форма поиска по сайту

26 ноября, 19:16

Культура

Фильм киностудии Горького с Наталией Орейро вошел в топ ожидаемых релизов

Фото: кадр из фильма "Письмо Деду Морозу"; режиссер – Кирилл Кузин; производство – Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького, Мэджик Фэктори

Фильм киностудии имени М. Горького "Письмо Деду Морозу" с актрисой Наталией Орейро вошел в топ-10 ожидаемых релизов по версии "Кинопоиска". Об этом сообщила пресс-служба студии.

"Новогодняя семейная комедия киностудии Горького "Письмо Деду Морозу" с Наталией Орейро в одной из главных ролей стала самым ожидаемым релизом недели российского проката по выбору зрителей на "Кинопоиске", – отмечается в сообщении.

Фильм выйдет в прокат 27 ноября. Как отметила пресс-служба, проект стал ключевым для юбилейного года киностудии, которой исполняется 110 лет. Кроме того, фильм является масштабным релизом студии в составе Московского кинокластера.

Съемки новогоднего фильма были завершены в конце октября. Картина снята при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а сам проект реализован при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино".

Сюжет "Письма Деду Морозу" рассказывает, как детские мечты одного из взрослых героев картины станут реальностью и персонаж Орейро неожиданно появится в доме героя в качестве его "жены". При этом звезда "Дикого ангела" будет прекрасно говорить по-русски.

Премьера фильма "Письмо Деду Морозу" прошла в Москве

