Фильм Киностудии Горького произвел впечатление на сына Наталии Орейро

Фото: кадр из фильма "Письмо Деду Морозу"; режиссер – Кирилл Кузин; производство – Киностудия им. М. Горького

Фильм Киностудии Горького произвел впечатление на сына актрисы Наталии Орейро. Об этом она сама рассказала в интервью сайту "Комсомольской правды".

Орейро поделилась, что показала сыну трейлер фильма "Письмо Деду Морозу", в котором она сыграла одну из главных ролей. По ее словам, сын "пришел в восторг" и сказал, что очень хочет его увидеть.

"И я ему это пообещала. Посмотрим, а потом обсудим – как важно мечтать и детям, и взрослым, верить в чудо", – добавила актриса.

Она также отметила, что ее сын является "заядлым киноманом" и что они часто ходят всей семьей не только на премьеры, но и на классические картины, которые возвращаются в прокат. Больше всего подросток любит японские анимационные фильмы и старые работы режиссера Тима Бертона.

Съемки новогоднего фильма завершились в конце октября. По сюжету детские мечты станут реальностью, из-за чего героиня Орейро неожиданно появится в доме героя в качестве его "жены".

Фильм был снят при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а проект реализуется при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино". Старт широкого проката запланирован на 27 ноября 2025 года.

