Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 17:11

Культура

Фильм Киностудии Горького произвел впечатление на сына Наталии Орейро

Фото: кадр из фильма "Письмо Деду Морозу"; режиссер – Кирилл Кузин; производство – Киностудия им. М. Горького

Фильм Киностудии Горького произвел впечатление на сына актрисы Наталии Орейро. Об этом она сама рассказала в интервью сайту "Комсомольской правды".

Орейро поделилась, что показала сыну трейлер фильма "Письмо Деду Морозу", в котором она сыграла одну из главных ролей. По ее словам, сын "пришел в восторг" и сказал, что очень хочет его увидеть.

"И я ему это пообещала. Посмотрим, а потом обсудим – как важно мечтать и детям, и взрослым, верить в чудо", – добавила актриса.

Она также отметила, что ее сын является "заядлым киноманом" и что они часто ходят всей семьей не только на премьеры, но и на классические картины, которые возвращаются в прокат. Больше всего подросток любит японские анимационные фильмы и старые работы режиссера Тима Бертона.

Съемки новогоднего фильма завершились в конце октября. По сюжету детские мечты станут реальностью, из-за чего героиня Орейро неожиданно появится в доме героя в качестве его "жены".

Фильм был снят при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а проект реализуется при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино". Старт широкого проката запланирован на 27 ноября 2025 года.

Читайте также


культуракиногород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика