Наталия Орейро рассказала о работе над фильмом Киностудии Горького

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Певица и актриса Наталия Орейро, которая приняла участие в съемках фильма "Письмо Деду Морозу", заявила, что хотела бы вновь поработать с Киностудией имени М. Горького, а также с режиссером Кириллом Кузиным. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе киностудии.

Актриса отметила, что для роли в фильме она специально занималась русским языком. Она добавила, что на съемочной площадке все были очень терпеливы к ней, а актер Иван Охлобыстин помогал ей с произношением.

Орейро с теплом вспоминает съемочную команду. По ее словам, опыт, который она получила, был обогащающим. Она также рассказала, что забрала в Аргентину шапку от костюма Снегурочки, который ей удалось примерить во время съемок.

"На самом деле не важно, где мы работаем, главное – контакт с другими людьми. Когда он есть, происходит магия. Не важно, на каком языке говорить: иногда достаточно взгляда", – привела пресс-служба слова актрисы.

Орейро отметила, что в России встречала очень много любви от поклонников и это взаимно на всю жизнь. Так же и в фильме "Письмо Деду Морозу" – то, что происходит в детстве, остается в воспоминаниях навсегда.

Съемки новогоднего фильма завершились в конце октября. По сюжету детские мечты одного из взрослых героев картины станут реальностью и персонаж Орейро неожиданно появится в доме героя в качестве его "жены". Фильм был снят при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а сам проект реализуется при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино". Старт широкого проката запланирован на 27 ноября 2025 года.

