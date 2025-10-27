Московский кинокластер снял новогодний фильм с Наталией Орейро

Фото: gorkyfilm.ru

В столичном кинокластере завершены съемки новогоднего фильма "Письмо Деду Морозу", в котором звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро заговорит по-русски. Об этом сообщила пресс-служба Киностудии имени М. Горького.

По сюжету детские мечты одного из взрослых героев картины станут реальностью и персонаж Орейро неожиданно появится в доме героя в качестве его "жены". При этом звезда "Дикого ангела" будет прекрасно говорить по-русски.

Актриса начала готовиться к съемкам еще за полгода до приезда в РФ. Режиссер картины Кирилл Кузин уточнил, что она очень быстро начала доверять съемочной группе. При этом Орейро всегда помогает своим коллегам и не уйдет с киноплощадки, пока не поймет, что партнерам больше не нужна ее помощь с диалогом, добавил он.

Артистке пришлось заучивать много текста на русском языке и порой у нее возникали сложности с произношением, но сложнее всего ей давались сочетания, где складываются вместе несколько гласных или несколько согласных звуков. Поэтому для удобства актрисы фразы чаще всего разбивали на фрагменты.

В результате Орейро справилась не только с диалогами, но и с

русской зимой, так как большая часть съемок проходила на натурных площадках, включая горный парк "Рускеала" в Карелии.

Вместе с тем в фильме актриса исполнит припев песни "Зима". Сама Орейро сказала, что ее впечатлил масштаб проекта, наполненного большим количеством анимационных персонажей, трюков и спецэффектов.

Фильм был снят при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а сам проект реализуется при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино". Старт широкого проката запланирован на 27 ноября 2025 года.



Ранее стало известно, что сцены свадьбы главной героини сказочного фильма "Чудо-юдо" снимали на одной из площадок кинопарка "Москино". Для съемок задействовали локацию "Соборная площадь Москвы".

Кино расскажет историю Отрады, дочери волшебников Болотницы и Черногора. В день совершеннолетия девушка узнает, что лишена магической силы. Чтобы вернуть ее, героине необходимо за короткий срок найти возлюбленного в мире людей и выйти замуж.

