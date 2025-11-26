На Киностудии Горького рассказали о съемках фильма "Письмо Деду Морозу"

Фото: кадр из фильма "Письмо Деду Морозу"; режиссер – Кирилл Кузин; производство – Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького, Мэджик Фэктори

Во время съемок фильма "Письмо Деду Морозу", которые прошли на Киностудии имени М. Горького, каскадерам приходилось выполнять виртуозные трюки. Об этом рассказали режиссер кинокартины Кирилл Кузин и постановщик трюков Сергей Рябцев.

По сюжету главному герою в исполнении Антона Филипенко нужно было вступить в схватку с шаолиньскими монахами. Для этой сцены актер провел несколько тренировок и подготовился к полетам на специальных тросах.

"Но секрет этой сцены все-таки в хорошо подобранных дублерах. И Антон, и монахи в лице Анатолия Цоя и Азамата Нигманова отлично справлялись, но ровно до того момента, когда нужно было делать определенные сложные движения. Тогда их на площадке заменяли профессиональные каскадеры", – цитирует Кузина портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что каскадеры тоже участвуют в разработке трюков в режиссерско-творческой группе совместно со сценаристами. Команда идет на хитрости для того, чтобы зритель не понял, что актера в кадре заменили. В сцене с монахами для этого использовали широкополые шляпы.

"В съемках "Письма Деду Морозу" участвовало большое количество лучших каскадеров России, и я считаю, что они отработали на пять с плюсом. Были сложные моменты, но мы справились", – поделился Рябцев.

По словам постановщика трюков, в стране очень мало каскадеров, которые могут двигаться и сражаться с пластикой, которая была необходима для боя в шаолиньском стиле. В этой сцене участвовали каскадеры Артем Юдин и Алексей Минаев. Во время съемок сцены оператору Шеру Джураеву приходилось не только снимать, но и выполнять роль хореографа.

Рябцев отметил, что чаще выполнять трюки в фильмах приглашают профессионалов, потому что всегда есть риск травмирования актера. Главное в постановке трюков в кино – эффектность и безопасность.

По его словам, каскадеры помогают в создании яркого образа персонажа. Он рассказал, что зрителей фильма ждет эффектное падение актера Ивана Охлобыстина, при этом выглядит все так, будто упал действительно он, но на деле это был дублер.

Рябцев добавил, что в семейных фильмах трюки приходится выполнять и детям. Юных героев в кадре чаще всего заменяют молодые спортсмены.

Съемки новогоднего фильма были завершены в конце октября. Картина снята при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а сам проект реализован при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино". Старт широкого проката запланирован на 27 ноября 2025 года.

