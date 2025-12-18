Премия "Москино" и Киностудии Горького поддержит тех, кто работает за кадром

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Премия автономной некоммерческой организации "Москино" и Киностудии имени М. Горького "Цех. За кадром" покажет, что все профессии киноиндустрии важны. Об этом Агентству "Москва" рассказал генеральный директор "Москино" Георгий Прокопов.

Премию будут вручать тем людям, которые часто остаются за кадром и работу которых не освещают кинофестивали. Это художники по костюмам, звукорежиссеры, художники-постановщики, исторические консультанты. Всего будет представлено 12 номинаций, а заявки на премию принимаются до 30 января 2026 года.

"В основе премии лежит понимание со стороны правительства Москвы необходимости рациональной поддержки всех участников киноиндустрии. Вторые профессии не менее творческие, чем те, что постоянно находятся в фокусе прессы и любителей кино", – сказал он.

По словам Прокопова, все люди в киноиндустрии одинаково равны в профессионализме и желании реализовать проект. Премия должна показать, что процесс кинопроизводства сложен и многосоставен, поэтому там нет не слишком важных профессий.

