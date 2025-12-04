Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:28

Мэр Москвы

Собянин: объявлены победители премии имени Николая Островского

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил победителей премии имени Николая Островского. Пост с именами лауреатов мэр разместил в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города отметил, что в числе номинантов оказались горожане, добившиеся больших успехов и внесшие значительный вклад в культурное развитие столицы. Более того, все они оказывают поддержку людям с инвалидностью.

Всего в список победителей вошли 10 участников из 8 номинаций. Среди них Александр Похилько, получивший награду за выдающиеся достижения в области изобразительного искусства. Его картины, созданные за последние 5 лет, хранятся в государственных музеях, указал мэр.

Галина Пантелеева была отмечена за создание условий, которые помогают людям с ОВЗ вернуться к активной жизни. Она много лет руководит инклюзивными студиями "Жар-птица" и "Марья-искусница" в Государственном музее – культурном центре "Интеграция".

Помимо этого, призы были присуждены творческому коллективу Камерного оперного театра содружества "Гомер", который объединяет профессиональных незрячих певцов, и организации Сектор инклюзивной деятельности и гостеприимства музея-заповедника "Царицыно".

Победители получат медаль, нагрудный знак, диплом и денежное вознаграждение.

"Поздравляю! Спасибо за то, что меняете наш город к лучшему", – заключил Собянин.

Ранее мэр назвал победителей премии "Благотворитель Москвы". В номинации "НКО с историей" лучшим стал Центр лечебной педагогики. В категории "Лучшая волонтерская программа" премию вручили центру "Дом для мамы", а лучшей медиакампанией НКО был признан фонд "Второе дыхание". Награду организация получила за акцию в поддержку пожилых людей.

мэр Москвыкультурагород

