Собянин: восемь столичных проектов стали лауреатами премии Рунета 2025 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Восемь проектов Москвы стали лауреатами престижной премии Рунета в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, в лауреаты номинации "Российский код" выбился сервис "Предмоделирование" Инновационного центра "Безопасный транспорт" при ЦОДД. Отечественная разработка способна за 5 минут спрогнозировать транспортные эффекты от новых застроек и найти оптимальное решение.

Туристический сервис Russpass удостоился статуэтки в номинации "ИТ в туризме" за межрегиональную игру с дополненной реальностью в мобильном приложении, где герои помогают исследовать новогодние достопримечательности страны.

Сервис "Моспитомец" был признан лучшим в спецноминации "За формирование ответственного отношения к животным". Благодаря ему горожане могут подобрать животных из приютов.

Кроме того, проект "Совместные закупки на Портале поставщиков" получил статуэтку в номинации "Электронная коммерция". Еще один проект "Оцифрованные павильоны Международной выставки-форума "Россия" в МетаВДНХ" стал лауреатом в номинации "Цифровое наследие".

Модуль управления IT-документацией Mos.Wiki на облачной платформе Mos.Hub признали лидером в "Облачном решении". Сервис помогает проектным командам совместно работать над документами при разработке программного обеспечения.

Вместе с тем на премии был отмечен дайджест "Тренды развития умных городов". Он попал в специальную номинацию "Исследование цифровой городской среды".

Более того, "Народное голосование" пользователей Рунета назвало городскую программу "Миллион призов". При помощи проекта москвичи вовлекаются в жизнь столицы. "Миллион призов" стал первой и единственной в мире госпрограммой лояльности.

Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей премии "Лидеры федерального проекта "Производительность труда" за 2025 год. Лауреатами стали столичные компании, достигшие значимых результатов в оптимизации бизнес-процессов и внедрении принципов бережливого производства.

