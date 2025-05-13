Большой Московский цирк дал представления в Донецкой Народной Республике

Фото: Большой Московский цирк

В Донецком государственном цирке "Космос" с 27 апреля по 11 мая прошли гастроли Большого Московского цирка с программой "И100рия". На манеж вышли 100 его артистов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Зрителям представили путешествие во времени, в рамках которого раскрыли тайны циркового искусства нескольких эпох. В программе были представлены не только различные его жанры, но и этапы развития в России.

Шоу посетили свыше 40 тысяч человек, а благотворительные шоу – 3,6 тысячи. Перед зрителями выступали акробаты, жонглеры и дрессировщики животных.

Как признаются братья Эдгард и Аскольд Запашные, выступления в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеют для них особое значение, поскольку это место связано с их детством. Отец артистов, Вальтер Запашный, часто приезжал с гастролями в Донбасс.

Эдгард Запашный отметил, что Донецкий цирк был закрыт несколько лет, однако он с братом бывал там с гуманитарными миссиями. Когда учреждение открылось, много коллективов компании "Росгосцирк" также изъявили желание приехать с гуманитарными выступлениями, добавил он.

Гастроли артистов Большого Московского цирка в ДНР стали не только возможностью насладиться искусством, но и важным шагом к укреплению культурных связей и единства среди граждан. Выступления носили благотворительный характер, все собранные от продажи билетов средства планируется направить на развитие Донецкого цирка.

Впечатлениями от представления поделилась зрительница Ирина. Она рассказала, что шоу было волшебным, программа, костюмы и идеи – на высшем уровне.

Народная артистка РФ Елена Бараненко, комментируя гастроли, заявила, что приехать на новые территории нужно было обязательно. Проживающие там люди, уточнила она, пережили много негативных эмоций и страданий. Она сочла своим долгом приехать туда и подарить жителям частицу радости, счастья и надежды.

Большой Московский цирк совместно со столичным департаментом культуры регулярно организовывают гуманитарные выезды. Во время гастролей цирковая команда передала пожертвования для донецкого приюта для животных "ПИФ", детского социального центра в Горловке и Донецкого цирка "Космос". Кроме того, артисты посетили военные части и госпитали.

Москва в 2025 году продолжит поддерживать города-побратимы Донецк и Луганск, заявил ранее Сергей Собянин. Специалисты должны отремонтировать там 191 здание, 35,5 километра инженерных сетей, 651,8 тысячи квадратных метров дорог и 21,1 гектара общественных пространств.