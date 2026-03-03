"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

В Еврейском музее и центре толерантности открылась "Выставка одного шедевра". В рамках проекта можно увидеть по одной работе культовых современных художников. Первым героем проекта стал один из самых известных в мире художников Дэмиен Херст.

Его провокационные арт-объекты знают все, даже если человек не знает имени автора. Работы Херста покупают за миллионы долларов, а на выставках в крупнейших музеях мира всегда стоят очереди. Почему одной картины иногда достаточно?

Подробнее – в программе "Сити".