Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 12:00

Культура

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

В Петровском дворце можно посетить выставку "РУниверсум"

"Мослекторий": Анастасия Постригай – о Марке и Белле Шагал

"Интервью": Марина Ворожищева – о долгом перерыве

"Мой район. Место встречи": "Москино" с Сергеем Шакуровым и Игорем Угольниковым

"Сити": моноспектакль от звезды "Великолепного века"

Театр "Шалом" отмечает годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

Выставка "Радостный период. Из собраний коллекционеров" открылась в Москве

На площадках проекта "Музыка в метро" выступили артисты из Китая

В Еврейском музее и центре толерантности открылась "Выставка одного шедевра". В рамках проекта можно увидеть по одной работе культовых современных художников. Первым героем проекта стал один из самых известных в мире художников Дэмиен Херст.

Его провокационные арт-объекты знают все, даже если человек не знает имени автора. Работы Херста покупают за миллионы долларов, а на выставках в крупнейших музеях мира всегда стоят очереди. Почему одной картины иногда достаточно?

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкигородвидео

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика