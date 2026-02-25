Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Коммунарка с Ольгой Тумайкиной

Район Коммунарка на юго-западе Москвы хранит память о великих писателях, художниках и драматургах прошлых лет. Здесь до сих пор стоят многовековые усадьбы. Сегодня в районе появляются школы, медицинские учреждения, открываются новые таланты.

Народная артистка Российской Федерации Ольга Тумайкина узнала, как менялась Коммунарка на протяжении веков. Ведущая познакомилась с хранителями истории района и прошлась по знаковым точкам на его карте. Также она выяснила, как современные технологии меняют образовательную среду.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

