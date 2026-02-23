"Неделя керлинга" стартовала в столице

В столице началась "Неделя керлинга" – масштабный проект, который позволяет каждому познакомиться с этим олимпийским видом спорта. Участников ждут бесплатные уроки, мастер-классы от профессионалов и любительские соревнования.

Для тех, кто не успел записаться, работают дополнительные дорожки в порядке живой очереди. Они открыты на четырех площадках: катки на Ходынском поле, в Измайловском парке, на Речном вокзале и хоккейная коробка на ВДНХ.

