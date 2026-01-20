Форма поиска по сайту

20 января, 15:30

Спорт

Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев рассказал о начале своего пути в футболе

Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев рассказал о начале своего пути в футболе

В Босфоре найдено тело, предположительно, пловца Николая Свечникова

Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпиаде-2026

Москвичам доступны многочисленные парки и специально оборудованные лыжные трассы

Международный паралимпийский комитет изменил решение об участии россиян в Играх 2026 года

Проект "Мой спортивный район" подготовил бесплатные тренировки для москвичей 20 января

Теннисистка Андреева вышла во второй круг Australian Open

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 января

Юниорские сборные РФ по керлингу допущены до международных соревнований

Москвичи могут посетить тренировки по настольному теннису

Трехкратный чемпион России по футболу Алан Дзагоев рассказал, с чего начался его путь в большом спорте. Футболист отметил, что начал заниматься с пяти лет, следуя примеру старшего брата. Для юного Алана футбол стал настоящей любовью и единственным интересом, заполнив его жизнь с утра до вечера.

По словам Дзагоева, даже отсутствие мяча не было препятствием: он находил бутылку и гонял ее, представляя игру один на один. Сегодня, чтобы юные спортсмены могли повторить блестящий путь чемпиона, в Москве созданы все условия: от открытых кортов, коробок и стадионов до многочисленных крытых спортивных сооружений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина ГилеваМаксим Шаманин

