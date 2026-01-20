Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев рассказал о начале своего пути в футболе

Трехкратный чемпион России по футболу Алан Дзагоев рассказал, с чего начался его путь в большом спорте. Футболист отметил, что начал заниматься с пяти лет, следуя примеру старшего брата. Для юного Алана футбол стал настоящей любовью и единственным интересом, заполнив его жизнь с утра до вечера.

По словам Дзагоева, даже отсутствие мяча не было препятствием: он находил бутылку и гонял ее, представляя игру один на один. Сегодня, чтобы юные спортсмены могли повторить блестящий путь чемпиона, в Москве созданы все условия: от открытых кортов, коробок и стадионов до многочисленных крытых спортивных сооружений.

