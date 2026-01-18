Звездные мастер-классы по фигурному катанию прошли в Москве

Звездные мастер-классы по фигурному катанию продолжаются в Москве. В Парке Горького азам катания учила олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

На Южном катке в "Лужниках" свой первый сольный мастер-класс провела серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова. Она показала начинающим фигуристам базовые элементы и поделилась советами по выбору коньков и планированию тренировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.