Призер Олимпиады Даниил Буркеня рассказал о тренировках прыгунов зимой

Олимпийский призер по тройному прыжку Даниил Буркеня рассказал, как тренируются прыгуны зимой, когда улицы завалены снегом. По его словам, в это время года занятия на открытом воздухе практически невозможны и на помощь приходят легкоатлетические манежи.

Буркеня отметил, что в легкой атлетике два сезона. После завершения летних соревнований атлеты начинают подготовку к зимнему сезону, и этот процесс почти непрерывен. Серьезно увлеченные спортом дети, как правило, не имеют длительных каникул без тренировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.