Чирлидинг начал набирать популярность среди москвичей

В Москве все больший интерес вызывает чирлидинг – вид спорта, который многие ошибочно считают просто танцами. На самом деле это дисциплина, требующая высокой выносливости, гибкости, координации и умения работать в команде, например, при построении живых пирамид.

Родители все чаще выбирают этот спорт для детей вместо классических танцев, а некоторые занимаются целыми семьями. Тренировки развивают силу, координацию и выносливость, а также воспитывают командный дух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.